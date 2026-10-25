Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Мелитополь, ранены три человека

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Мелитополь. Один из водителей находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам главы региона, в момент удара в салоне находились восемь человек — шесть пассажиров и два водителя. Помимо тяжело пострадавшего водителя, ранения средней степени тяжести получили его напарник и один из пассажиров.

Всех троих оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные пять человек, находившихся в автобусе, не пострадали.

Балицкий назвал произошедшее террористическим актом, направленным против мирного населения.

«Хочу подчеркнуть: это не просто преступление — это акт терроризма, направленный против мирных людей», — написал губернатор.

Он заверил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.