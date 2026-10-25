Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Мелитополь, ранены три человека
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Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Мелитополь. Один из водителей находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам главы региона, в момент удара в салоне находились восемь человек — шесть пассажиров и два водителя. Помимо тяжело пострадавшего водителя, ранения средней степени тяжести получили его напарник и один из пассажиров.
Всех троих оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные пять человек, находившихся в автобусе, не пострадали.
Балицкий назвал произошедшее террористическим актом, направленным против мирного населения.
«Хочу подчеркнуть: это не просто преступление — это акт терроризма, направленный против мирных людей», — написал губернатор.
Он заверил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Запорожской области беспилотник атаковал рейсовый автобус Мелитополь — Михайловка. Тогда пассажиров в салоне уже не было, водитель также не пострадал. На месте происшествия работали оперативные службы.