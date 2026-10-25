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Регион
Опубликовано 25 октября, 12:07

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Мелитополь, ранены три человека

Обложка © magnific / fanjianhua

Обложка © magnific / fanjianhua

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Мелитополь. Один из водителей находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам главы региона, в момент удара в салоне находились восемь человек — шесть пассажиров и два водителя. Помимо тяжело пострадавшего водителя, ранения средней степени тяжести получили его напарник и один из пассажиров.

Всех троих оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные пять человек, находившихся в автобусе, не пострадали.

Балицкий назвал произошедшее террористическим актом, направленным против мирного населения.

«Хочу подчеркнуть: это не просто преступление — это акт терроризма, направленный против мирных людей», — написал губернатор.

Он заверил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Запорожской области беспилотник атаковал рейсовый автобус Мелитополь — Михайловка. Тогда пассажиров в салоне уже не было, водитель также не пострадал. На месте происшествия работали оперативные службы.

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Наталья Демьянова
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