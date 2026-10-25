ВСУ атаковали предприятие в в Пермском крае, пострадали пять сотрудников

Утром 25 октября Пермский край подвергся воздушному нападению с применением беспилотных летательных аппаратов. Отражением налёта занимались дежурные расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, которым удалось ликвидировать в небе над регионом 11 вражеских дронов.

Обломки сбитых аппаратов упали на территорию промышленного объекта, расположенного в северной части субъекта. Завод получил незначительные повреждения, технологические процессы нарушены не были — предприятие продолжает выпуск продукции в штатном режиме. Территорию инцидента оцепили оперативные и экстренные службы.

В результате падения БПЛА травмы получили пять сотрудников предприятия. Троим из них потребовалась госпитализация, четвёртый рабочий переведён на амбулаторный режим терапии, ещё один пострадавший от помощи врачей отказался. Медики оценивают состояние всех раненых как удовлетворительное.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с экстренным предупреждением к населению: фрагменты сбитых дронов несут смертельную опасность из-за возможного наличия взрывчатки. Граждан призвали не подходить к подозрительным металлическим элементам и незамедлительно передавать координаты находок по единому номеру 112.

Напомним, также в ночь на 25 октября ВСУ атаковали Белгород. Погиб один человек, 14 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.