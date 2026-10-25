СК возбудил дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Белгород

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По предварительным данным следствия, украинские вооружённые формирования нанесли удары по жилым кварталам и гражданским объектам города. В результате погиб один мирный житель, есть пострадавшие, а гражданская инфраструктура получила повреждения.

Следователи и криминалисты СК работают на местах происшествий. Специалисты фиксируют последствия ударов, собирают доказательства и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отдельное внимание уделяется беспилотникам, которые использовались при атаке. Сотрудникам Следственного комитета предстоит определить их типы и модели.

В ведомстве расценили удары по гражданским объектам как террористические действия и подчеркнули необходимость установления всех обстоятельств преступления.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной атаки БПЛА на центр Белгорода. По уточнённым данным регионального оперативного штаба, ранения получили 10 человек, включая сотрудника скорой помощи. Восемь пострадавших направили на обследование в больницы, ещё две женщины продолжат лечение амбулаторно. В городе также были повреждены жилые дома, автомобили, социальные и коммерческие объекты.