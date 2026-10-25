После массированной атаки БПЛА на Белгород 53 человека решили разместиться в ПВР

После ночной атаки украинских беспилотников на Белгород 53 местных жителя приняли решение временно покинуть свои дома и разместиться в пунктах временного размещения (ПВР). Для горожан организовали автобусы, а на местах происшествий продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам градоначальника, власти поддерживают связь с людьми, чьё имущество пострадало в результате ударов. Всем нуждающимся предлагают временное жильё, где их обещают обеспечить необходимыми вещами. Для доставки жителей в ПВР подготовили транспорт.

«Всем, кому это необходимо, предлагаем размещение в ПВР. Автобусы организовали. Обеспечим всем необходимым. К этому моменту 53 человека приняли решение разместиться в пунктах», — написал Демидов.

Параллельно в пострадавших кварталах идут первоочередные восстановительные работы. Коммунальщики закрывают выбитые окна и другие повреждённые проёмы, чтобы сохранить тепло внутри зданий. После этого специалисты займутся расчисткой дворов и улиц от мусора, стекла и обломков.

Уже утром сотрудники городских управ должны приступить к осмотру повреждённого имущества при дневном свете. Все обнаруженные разрушения внесут в специальные акты, которые зафиксируют последствия атаки. Работа с пострадавшими жителями продолжится.

Ранее Life.ru сообщал, что ночь на 25 октября обернулась для центра Белгорода массированной атакой беспилотников, после которой в жилых кварталах остались повреждённые дома, разбитые автомобили и разрушенные объекты городской инфраструктуры. По уточнённым данным оперативного штаба, погиб один человек, ещё десять получили ранения, включая сотрудника скорой помощи: восьмерых пострадавших обследовали в больницах, а двум женщинам оказали помощь на месте. Мэр Валентин Демидов лично объехал пострадавшие районы, где спасатели и коммунальщики начали устранять последствия ударов и защищать повреждённые квартиры от холода.