Балицкий: Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус под Мелитополем
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Мелитополь — Михайловка» в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В момент атаки пассажиров в салоне уже не было. Водитель также не пострадал.
На месте происшествия работают оперативные службы. Других подробностей о повреждениях автобуса губернатор пока не привёл.
Балицкий назвал произошедшее целенаправленной атакой на гражданский пассажирский транспорт и грубым нарушением международного гуманитарного права.
Накануне Life.ru сообщал об ударе украинского беспилотника по пассажирской маршрутке в селе Басань Запорожской области. Тогда погибли три человека, ещё трое получили ранения.
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