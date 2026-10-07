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Опубликовано 7 октября, 13:53

Балицкий: Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус под Мелитополем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Мелитополь — Михайловка» в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В момент атаки пассажиров в салоне уже не было. Водитель также не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные службы. Других подробностей о повреждениях автобуса губернатор пока не привёл.

Балицкий назвал произошедшее целенаправленной атакой на гражданский пассажирский транспорт и грубым нарушением международного гуманитарного права.

Семеро ранены при ударе дрона по автобусу молокозавода в Горловке
Семеро ранены при ударе дрона по автобусу молокозавода в Горловке

Накануне Life.ru сообщал об ударе украинского беспилотника по пассажирской маршрутке в селе Басань Запорожской области. Тогда погибли три человека, ещё трое получили ранения.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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