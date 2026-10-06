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Опубликовано 6 октября, 11:07

Семеро ранены при ударе дрона по автобусу молокозавода в Горловке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Семь человек получили ранения после удара беспилотника по автобусу молокозавода в Калининском районе Горловки. Двоих пострадавших госпитализировали, сообщили в Минздраве ДНР.

Состояние обоих врачи оценивают как средней степени тяжести. Ещё пятерым раненым медицинскую помощь оказали амбулаторно, детей среди пострадавших нет.

Автобус, попавший под удар, не выполнял обычный рейс. По данным управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, он перевозил работников молокозавода. Директор предприятия-перевозчика «Горсвет» Владимир Миронов уточнил, что дрон попал в крышу машины. Один из пассажиров получил серьёзное ранение ноги, пишет ТАСС.

Дрон-камикадзе атаковал автобус в Брянской области, водитель ранен
Дрон-камикадзе атаковал автобус в Брянской области, водитель ранен

Ранее утром мэр Горловки Иван Приходько сообщал о повреждении автобуса в результате атаки беспилотников ВСУ.

Больше новостей об атаках беспилотников и их последствиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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