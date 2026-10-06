Удар по маршрутке унёс жизни трёх человек в Запорожской области, ещё трое ранены

Три человека погибли, ещё трое получили ранения при ударе украинского беспилотника по маршрутке в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что атака произошла в селе Басань Пологовского муниципального округа.

По словам главы региона, дрон целенаправленно атаковал пассажирский микроавтобус. Предварительно, среди погибших — водитель. Ранения различной тяжести получили трое пассажиров.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи борются за их жизни. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Запорожской области шесть человек пострадали при ударе украинского беспилотника по маршрутке, следовавшей из Токмака в Мелитополь. Среди раненых были четверо мужчин и две женщины.