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Опубликовано 6 октября, 11:37

Удар по маршрутке унёс жизни трёх человек в Запорожской области, ещё трое ранены

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Три человека погибли, ещё трое получили ранения при ударе украинского беспилотника по маршрутке в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что атака произошла в селе Басань Пологовского муниципального округа.

По словам главы региона, дрон целенаправленно атаковал пассажирский микроавтобус. Предварительно, среди погибших — водитель. Ранения различной тяжести получили трое пассажиров.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи борются за их жизни. На месте работают оперативные службы.

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Ранее в Запорожской области шесть человек пострадали при ударе украинского беспилотника по маршрутке, следовавшей из Токмака в Мелитополь. Среди раненых были четверо мужчин и две женщины.

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Андрей Бражников
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