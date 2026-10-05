Захарова: Киев целенаправленно создаёт угрозу ядерной аварии на ЗАЭС

Киев продолжает целенаправленно создавать угрозу серьёзной ядерной аварии ударами по Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат напомнила, что 4 октября украинский беспилотник атаковал лабораторно-бытовой корпус № 2 ЗАЭС. Здание находится примерно в 200 метрах от энергоблоков станции.

«Украина продолжает наносить удары по ЗАЭС и связанной с ней инфраструктуре с целью затруднения функционирования станции и создания угрозы ядерной аварии», — заявила Захарова.

Представитель МИД также связала участившиеся атаки с отсутствием должной реакции со стороны западных государств, что фактически способствует новым нападениям и провокациям на объекте. Захарова добавила, что западные страны продолжают снабжать Украину вооружениями. Москва призвала руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева и его союзников.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 5 октября беспилотники атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв рассказал, что в обоих зданиях была повреждена кровля, при этом угрозы ядерной безопасности не возникло. Он также сообщил об ударах по расположенной рядом Запорожской ТЭС, оборудование которой связано с внешним электроснабжением атомной станции.