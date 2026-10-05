ВСУ атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание с радиоактивными отходами

Лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов Запорожской АЭС были атакованы ВСУ в ночь на 5 октября. Об этом сообщил журналистам генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. По его словам, лабораторный корпус расположен в 200 метрах от четвёртого и пятого энергоблоков. В обоих зданиях повреждена крыша.

«В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет», — сказал Лихачёв.

Глава госкорпорации также рассказал об обстрелах соседней Запорожской ТЭС, которые, по его данным, продолжаются две недели. На её территории находится оборудование, перенаправляющее электроэнергию от высоковольтной линии «Ферросплавная» на атомную станцию. От его работы, пояснил Лихачёв, напрямую зависит безопасность ЗАЭС.

Две недели назад, по словам главы «Росатома», обстрелами был повреждён трансформатор, питавший это оборудование. С тех пор работоспособность систем поддерживают аварийные дизель-генераторы. Для ремонта требуется временный режим тишины. «Росатом» проинформировал МАГАТЭ об этом 30 сентября, сейчас параметры перемирия согласовываются, сообщил Лихачёв.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Запорожскую АЭС доставили дополнительный запас дизельного топлива. Горючее необходимо для резервных генераторов, обеспечивающих энергией системы безопасности при потере внешнего электроснабжения.