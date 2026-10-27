Почти 200 квартир пострадали при атаке БПЛА на Брянск

Жителям почти 200 квартир в Брянске предстоит устранять последствия атаки беспилотников, произошедшей 27 октября. Власти региона пообещали компенсировать ущерб или организовать восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в «Макс».

Повреждения выявили в трёх многоквартирных домах Советского района. Специальная комиссия уже осмотрела примерно треть пострадавшего жилья и продолжает обходить квартиры, фиксируя разрушения и оценивая стоимость восстановления.

По словам главы региона, способ возмещения ущерба будет зависеть от характера повреждений. В одних случаях собственникам выплатят денежную компенсацию, в других проведут ремонт. Отдельно специалисты оценят состояние общедомового имущества.

Одной из первоочередных задач стало восстановление теплового контура зданий. Ковальчук поручил городской администрации завершить необходимые работы до вечера 27 октября, чтобы защитить помещения от холода.

К ликвидации последствий подключились 11 строительных компаний. По данным губернатора, они работают бесплатно. Помощь также оказывают волонтёры и местные жители. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, жилищной инспекции и городских служб.

О ночной атаке на Брянск стало известно утром 27 октября. Как ранее сообщал Life.ru со ссылкой на губернатора Егора Ковальчука, один мужчина погиб в Бежицком районе после взрыва предмета, сброшенного с беспилотника. В Советском районе ранения получили шесть жителей, были повреждены многоквартирные дома и припаркованные автомобили. Глава региона поручил городской администрации организовать восстановление жилья и помочь собственникам с необходимыми документами.