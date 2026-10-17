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Регион
Опубликовано 17 октября, 09:50

При атаке 147 БПЛА в Брянской области обломки упали на пятиэтажку, есть раненые

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три мирных жителя Брянской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Под удар попали движущийся грузовик и жилой дом, также повреждены гражданские автомобили. За минувшие сутки над регионом ликвидировали 147 дронов самолётного типа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале брянский губернатор Егор Ковальчук.

Один из инцидентов произошёл неподалёку от села Каташин Новозыбковского района. Беспилотник-камикадзе атаковал фуру во время движения. Находившийся за рулём мужчина получил травмы, после чего его доставили в больницу.

Ещё один аппарат рухнул на кровлю пятиэтажки в Фокинском районе Брянска. Из здания оперативно вывели жильцов. Два человека получили лёгкие осколочные ранения. Медики осмотрели пострадавших и назначили им лечение на дому.

Кроме того, в Советском районе областного центра после удара БПЛА повреждения обнаружили на двух легковых машинах.

В отражении атак участвовали расчёты ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы добровольческой бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и подразделения Росгвардии. Совместными усилиями за сутки удалось уничтожить 147 воздушных целей.

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Ранее Life.ru сообщал о другой массированной атаке беспилотников на Брянскую область, во время которой пострадали два мирных жителя. Это случилось в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района, а в общей сложности над регионов сбили 504 дрона.

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Владимир Озеров
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