При атаке 147 БПЛА в Брянской области обломки упали на пятиэтажку, есть раненые
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Три мирных жителя Брянской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Под удар попали движущийся грузовик и жилой дом, также повреждены гражданские автомобили. За минувшие сутки над регионом ликвидировали 147 дронов самолётного типа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале брянский губернатор Егор Ковальчук.
Один из инцидентов произошёл неподалёку от села Каташин Новозыбковского района. Беспилотник-камикадзе атаковал фуру во время движения. Находившийся за рулём мужчина получил травмы, после чего его доставили в больницу.
Ещё один аппарат рухнул на кровлю пятиэтажки в Фокинском районе Брянска. Из здания оперативно вывели жильцов. Два человека получили лёгкие осколочные ранения. Медики осмотрели пострадавших и назначили им лечение на дому.
Кроме того, в Советском районе областного центра после удара БПЛА повреждения обнаружили на двух легковых машинах.
В отражении атак участвовали расчёты ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы добровольческой бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и подразделения Росгвардии. Совместными усилиями за сутки удалось уничтожить 147 воздушных целей.
Ранее Life.ru сообщал о другой массированной атаке беспилотников на Брянскую область, во время которой пострадали два мирных жителя. Это случилось в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района, а в общей сложности над регионов сбили 504 дрона.