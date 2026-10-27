В Брянске при атаке БПЛА погиб мужчина, ещё шесть человек ранены
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В Брянске в результате ночной атаки беспилотников погиб мужчина, ещё шестеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
По словам главы региона, в Бежицком районе мужчина подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с БПЛА. На месте работают пиротехники Минобороны России.
Из-за происшествия перекрыто движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской.
В Советском районе, по предварительным данным, ранены шесть человек. Повреждения получили три многоквартирных дома, а также 11 автомобилей.
На месте работают оперативные и экстренные службы. Губернатор поручил главе городской администрации организовать восстановление пострадавших квартир и оформление необходимых документов.
Пострадавшие могут обратиться в Следственное управление Следственного комитета России по Брянской области.
Ранее один человек погиб в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Инцидент произошёл в районе города Приморска в Запорожской области. В момент атаки в салоне находился 31 человек. Один человек погиб, пострадавших доставили в больницу. Пассажирам, которым не потребовалась госпитализация, организовали питание и размещение.
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