В Брянске при атаке БПЛА погиб мужчина, ещё шесть человек ранены

В Брянске в результате ночной атаки беспилотников погиб мужчина, ещё шестеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

По словам главы региона, в Бежицком районе мужчина подорвался на взрывном устройстве, сброшенном с БПЛА. На месте работают пиротехники Минобороны России.

Из-за происшествия перекрыто движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской.

В Советском районе, по предварительным данным, ранены шесть человек. Повреждения получили три многоквартирных дома, а также 11 автомобилей.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Губернатор поручил главе городской администрации организовать восстановление пострадавших квартир и оформление необходимых документов.

Пострадавшие могут обратиться в Следственное управление Следственного комитета России по Брянской области.

Ранее один человек погиб в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Инцидент произошёл в районе города Приморска в Запорожской области. В момент атаки в салоне находился 31 человек. Один человек погиб, пострадавших доставили в больницу. Пассажирам, которым не потребовалась госпитализация, организовали питание и размещение.