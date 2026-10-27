Дрон ВСУ убил мужчину на электросамокате в Белгородской области

Мужчина на электросамокате погиб при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. По данным регионального оперативного штаба, удар произошёл в селе Дорогощь Грайворонского округа.

От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Накануне, 26 октября, в Шебекине при атаке дрона на автомобиль погибла женщина. Ещё три человека получили ранения. В результате других ударов в городе были повреждены жилые дома и машины.

Ранее Life.ru рассказывал, что 25 октября беспилотник атаковал автомобиль в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Тогда один мужчина погиб, ещё один получил осколочные ранения.

Кроме того, в результате массированного налёта на Белгород в ночь на 25 октября погибли три человека. По уточнённым данным на 26 октября, число пострадавших достигло 18. Среди обратившихся за медицинской помощью оказалась 16-летняя девушка. Беспилотники также повредили десятки домов, автомобили и другие объекты.