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Регион
Опубликовано 26 октября, 20:26

Женщина погибла, ещё трое ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области при ударах украинских беспилотников погибла мирная жительница, ещё три человека получили ранения. Смертельная атака произошла в Шебекино, где FPV-дрон поразил автомобиль, сообщил региональный оперативный штаб.

Находившаяся в машине женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте. Ещё двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями различных частей тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Несколько других беспилотников повредили жилые дома и автомобили в городе. В одном здании пострадала кровля, в другом выбило окна. Под удар также попала машина.

Атаки затронули и Грайворонский округ. В селе Гора-Подол дрон повредил окна и входную группу частного дома. В Новостроевке-Первой беспилотник взорвался перед жилым зданием, выбив стёкла.

Три человека, включая подростка, пострадали при атаке дрона ВСУ в Шебекине
Три человека, включая подростка, пострадали при атаке дрона ВСУ в Шебекине

Накануне, 25 октября, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего погиб мужчина и ещё один человек получил осколочные ранения живота, груди и рук. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ, откуда планировали перевести в больницу Белгорода. В тот же день сообщалось ещё о пяти раненых при атаках беспилотников на регион.

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Николь Вербер
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