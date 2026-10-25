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Опубликовано 25 октября, 09:08

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один мирный житель погиб, ещё один получил ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль в Белгородской области. По данным регионального оперативного штаба, удар произошёл рано утром 25 октября в селе Вознесеновка Шебекинского округа.

Погибший — мужчина. Второго пострадавшего с осколочными ранениями живота, грудной клетки и рук доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Там врачи оказывают раненому необходимую помощь. После этого его планируют перевезти в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. Обстоятельства произошедшего оперштаб сообщил в своём канале в MAX.

Белгородская область подвергалась атакам беспилотников и накануне. Как рассказывал Life.ru, 24 октября в селе Замостье Грайворонского округа погиб мирный житель. Тогда же в Ближней Игуменке получила ранение женщина, а в Шебекине после удара по легковому автомобилю пострадал мужчина.

В Белгороде после удара БПЛА есть погибший и значительные разрушения
В Белгороде после удара БПЛА есть погибший и значительные разрушения

Ранее Life.ru также сообщал о трёх раненых в результате атак дронов на Борисовский, Шебекинский и Грайворонский округа. В частности, на дороге между Стригунами и Новоалександровкой беспилотник атаковал автомобиль, а в селе Белянка дрон сдетонировал на территории частного дома.

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Милена Скрипальщикова
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