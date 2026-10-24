В Белгородской области мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ

Один мирный житель погиб и ещё два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Под удары попали несколько населённых пунктов региона, повреждены жилые дома и автомобили, сообщил региональный оперативный штаб.

Трагедия произошла в селе Замостье Грайворонского округа, где FPV-дрон атаковал мужчину. От полученных травм местный житель погиб.

Ещё одна атака произошла в селе Ближняя Игуменка Белгородского округа. В результате сбития БПЛА пострадала женщина, получившая непроникающее ранение лобной области. Бригада скорой помощи доставила её в больницу. Кроме того, в посёлке Новосадовый после детонации БПЛА повреждена хозяйственная постройка.

В Шебекино беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате пострадал мужчина, с диагнозом «акубаротравма» его доставили в центральную районную больницу. После удара машина загорелась. В этом же городе детонация FPV-дрона повредила частный дом, ещё одна атака привела к возгоранию другого легкового автомобиля, который полностью сгорел.

Повреждения также зафиксированы в других населённых пунктах региона. В посёлке Красная Яруга Краснояружского округа из-за детонации беспилотника пострадал многоквартирный дом. В городе Валуйки после взрыва дрона загорелся частный дом.

Ранее Life.ru сообщал, что в Шебекине при атаке украинского беспилотника пострадали три человека, включая 17-летнего подростка. Дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома.