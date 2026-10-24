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Регион
Опубликовано 24 октября, 21:32

Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Брянской области

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Два человека погибли, ещё двое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус сельскохозяйственного предприятия в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своём канале в MAX.

«Огромное горе — погибли двое мужчин. Также ранения получили мужчина и женщина. С ними работают медики», — написал глава региона.

До шести выросло число пострадавших при ударе ВСУ по пятиэтажке в ЛНР
До шести выросло число пострадавших при ударе ВСУ по пятиэтажке в ЛНР

Ранее Life.ru сообщал о гибели женщины при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области. Вечером 23 октября беспилотник ударил по автобусу, следовавшему из Москвы в Новозыбков. Происшествие случилось возле посёлка Халтурино Клинцовского района. Ещё три человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

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Александра Мышляева
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