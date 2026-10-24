Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Брянской области
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Два человека погибли, ещё двое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус сельскохозяйственного предприятия в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своём канале в MAX.
«Огромное горе — погибли двое мужчин. Также ранения получили мужчина и женщина. С ними работают медики», — написал глава региона.
Ранее Life.ru сообщал о гибели женщины при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области. Вечером 23 октября беспилотник ударил по автобусу, следовавшему из Москвы в Новозыбков. Происшествие случилось возле посёлка Халтурино Клинцовского района. Ещё три человека получили ранения, им оказали медицинскую помощь.