Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Брянской области

Два человека погибли, ещё двое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус сельскохозяйственного предприятия в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своём канале в MAX.

«Огромное горе — погибли двое мужчин. Также ранения получили мужчина и женщина. С ними работают медики», — написал глава региона.