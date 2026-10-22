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Опубликовано 22 октября, 22:42

Три мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников. Ранения получили двое мужчин и женщина. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В Борисовском округе дрон атаковал легковой автомобиль на дороге между Стригунами и Новоалександровкой. Находившийся в машине мужчина получил осколочное ранение.

Ещё один пострадавший — житель села Белянка Шебекинского округа. На территории частного дома сдетонировал FPV-дрон, в результате чего мужчина получил акубаротравму.

Третья атака произошла в Грайвороне. Там после удара беспилотника акубаротравму получила женщина.

Один человек погиб и ещё один ранен при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область
Один человек погиб и ещё один ранен при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Ранее Life.ru сообщал о семи пострадавших при атаках беспилотников на Белгородскую область. Под удары попали автомобили и объекты инфраструктуры. Четверо мужчин получили ранения на автодороге Белгород — Шебекино, ещё двое пострадали при повторной атаке на инфраструктурный объект в Белгороде.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александр Блинов
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