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Опубликовано 25 октября, 18:19

Четыре человека пострадали при атаках ВСУ под Белгородом, трое из них — медики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

От ударов украинских беспилотников по Белгородской области пострадали четыре человека, трое из них — медики бригады скорой помощи. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своём телеграм-канале.

Самый тяжёлый эпизод произошёл в селе Головчино Грайворонского округа. Там дрон атаковал машину скорой. Один мужчина получил осколочные ранения рук, ног, головы и туловища, у одной из женщин — ранения поясницы, у второй предварительно диагностировали акубаротравму. Всех троих отвезли в Борисовскую ЦРБ, затем их переведут в областную клинику в Белгороде.

Ещё один раненый появился в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. После сбития FPV-дрона мужчина получил травму надплечья и сам добрался до Шебекинской ЦРБ. Его тоже готовят к переводу в областную больницу. В этом же селе беспилотник повредил частный дом.

В самом Шебекино удары дронов пришлись по легковому автомобилю, частному дому, а также по многоквартирному дому и хозяйственной постройке. В селе Цепляево-Второе FPV-дрон повредил фасад жилого дома и хозпостройку. В посёлке Маслова Пристань под удар попал объект инфраструктуры, а в Красной Поляне после детонации беспилотника загорелся склад.

В Корочанском округе, в селе Шеино, из-за атаки загорелся объект инфраструктуры, пострадало оборудование. Другой дрон поджёг частный дом — огонь повредил кровлю, стены, окна, вход, забор и хозпостройку.

В Белгородском округе удары также затронули сёла Варваровка и Шишино. В первом FPV-дрон оставил без электричества линию ЛЭП, во втором после взрыва беспилотника загорелся объект инфраструктуры.

Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области 20 октября
Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области 20 октября

Ранее Life.ru писал, что 19 октября под Белгородом при атаках украинских дронов ранения получили четыре мирных жителя. Беспилотники тогда ударили по парковке в Шебекино и по легковой машине на трассе Белгород — Шебекино. Информацию об этом публиковал региональный оперативный штаб.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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