Четыре человека пострадали при атаках ВСУ под Белгородом, трое из них — медики

От ударов украинских беспилотников по Белгородской области пострадали четыре человека, трое из них — медики бригады скорой помощи. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своём телеграм-канале.

Самый тяжёлый эпизод произошёл в селе Головчино Грайворонского округа. Там дрон атаковал машину скорой. Один мужчина получил осколочные ранения рук, ног, головы и туловища, у одной из женщин — ранения поясницы, у второй предварительно диагностировали акубаротравму. Всех троих отвезли в Борисовскую ЦРБ, затем их переведут в областную клинику в Белгороде.

Ещё один раненый появился в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. После сбития FPV-дрона мужчина получил травму надплечья и сам добрался до Шебекинской ЦРБ. Его тоже готовят к переводу в областную больницу. В этом же селе беспилотник повредил частный дом.

В самом Шебекино удары дронов пришлись по легковому автомобилю, частному дому, а также по многоквартирному дому и хозяйственной постройке. В селе Цепляево-Второе FPV-дрон повредил фасад жилого дома и хозпостройку. В посёлке Маслова Пристань под удар попал объект инфраструктуры, а в Красной Поляне после детонации беспилотника загорелся склад.

В Корочанском округе, в селе Шеино, из-за атаки загорелся объект инфраструктуры, пострадало оборудование. Другой дрон поджёг частный дом — огонь повредил кровлю, стены, окна, вход, забор и хозпостройку.

В Белгородском округе удары также затронули сёла Варваровка и Шишино. В первом FPV-дрон оставил без электричества линию ЛЭП, во втором после взрыва беспилотника загорелся объект инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что 19 октября под Белгородом при атаках украинских дронов ранения получили четыре мирных жителя. Беспилотники тогда ударили по парковке в Шебекино и по легковой машине на трассе Белгород — Шебекино. Информацию об этом публиковал региональный оперативный штаб.