Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области 20 октября

Два человека получили ранения при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. В Валуйском округе пострадала женщина, а в Шебекинском — сотрудник скорой помощи. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в Telegram.

В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ранил женщину. Она получила осколочные ранения головы, грудной клетки и голени. Пострадавшую доставили в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи она продолжит лечение амбулаторно.

В посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи. Один из медиков получил предварительный диагноз «акубаротравма». Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Удар также повредил машину скорой помощи и три легковых автомобиля.

В селе Чураево дрон повредил автомобиль, а на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка после детонации беспилотника сгорела легковая машина. В Нежеголи повреждения получили частный дом, легковой и грузовой автомобили. В Шебекино после атаки загорелся грузовик. Повторный удар пришёлся по пожарной машине, ещё один беспилотник повредил два легковых автомобиля.

В Краснояружском округе FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в посёлке Красная Яруга. Ещё одна машина получила повреждения после детонации беспилотника в Степном.

В Грайворонском округе под удар попали несколько населённых пунктов. В Горе-Подоле дрон повредил кровлю социального объекта, а другой беспилотник — частный дом. В Глотове повреждения также получил жилой дом. В Дунайке после атаки сгорел частный дом. В Новостроевке-Первой удар FPV-дрона вызвал пожар в жилом здании. Огонь повредил кровлю, потолок и стены.

Ранее трое пожарных получили ранения при повторной детонации взрывного устройства в Брянской области. Происшествие случилось в городе Жуковке во время тушения частного жилого дома. Возгорание началось после атаки беспилотника. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 34, которые приступили к ликвидации огня. Во время их работы произошёл ещё один взрыв. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили их в больницу.