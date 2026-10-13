Под Брянском трое пожарных пострадали при повторной детонации после атаки БПЛА
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Трое пожарных пострадали в Жуковке Брянской области во время ликвидации возгорания, возникшего после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Сотрудники пожарно-спасательной части № 34 тушили частный жилой дом, когда произошла детонация ещё одного взрывного устройства.
В результате все трое спасателей получили ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.
Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Брянская область остаётся одним из регионов, наиболее регулярно подвергающихся атакам беспилотников. Только 1 октября, по данным властей, над областью уничтожили 139 БПЛА, при этом в Погаре после сброса взрывного устройства пострадал 16-летний подросток, а в Климово дрон-камикадзе атаковал автобус и ранил водителя. Ещё 3 октября двое мирных жителей получили ранения после подрыва на взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника самолётного типа. Весной атаки были ещё масштабнее: в мае при ударе по жилым домам в Брянске пострадали 13 человек, включая ребёнка, были повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и десятки автомобилей. В июле под удар попадали и спасатели: в посёлке Белая Берёзка погиб водитель пожарного автомобиля, выехавшего на тушение пожара после атаки.
Ранее мать и ребёнок пострадали в Новой Каховке при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Их госпитализировали в местную больницу, врачам удалось стабилизировать состояние.
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