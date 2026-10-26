Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Белгород выросло до 18

Число пострадавших при массированной атаке украинских беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября увеличилось до 18 человек. За медицинской помощью дополнительно обратились пятеро жителей, среди которых 16-летняя девушка. Обновлённые данные сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Подросток обратилась в детскую областную клиническую больницу. Медики диагностировали у неё акубаротравму. Дальнейшее лечение девушка будет проходить амбулаторно.

С аналогичными травмами в городскую больницу № 2 пришли ещё четыре человека — три женщины и мужчина. Госпитализация им также не потребовалась, все продолжат лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. При этом число погибших после налёта достигло трёх человек. Как рассказывал Life.ru, третьей жертвой стал мужчина, который умер в больнице от полученных ранений.

Масштабная атака также привела к повреждениям городской инфраструктуры. По данным губернатора Александра Шуваева, пострадали 30 многоквартирных и четыре частных дома, 35 автомобилей, восемь коммерческих объектов, три социальных учреждения и три административных здания.