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Опубликовано 25 октября, 18:14

Число погибших при ночной атаке ВСУ на Белгород выросло до трёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число погибших в результате массированной ночной атаки беспилотников на Белгород увеличилось до трёх человек. Ещё 13 жителей получили ранения. Обновлённые данные сообщил мэр города Валентин Демидов.

«К несчастью, число погибших в результате ночной атаки возросло — в больнице скончался еще один мужчина, который получил ранения. Соболезнования семьям погибших. Белгород скорбит вместе с вами. Это большое горе для всех горожан», — написал он в Telegram-канале.

По словам градоначальника, в пунктах временного размещения сейчас находятся 57 человек, вынужденных покинуть свои дома после ударов. Среди них 12 детей.

Ранее сообщалось о двух погибших. По предыдущим данным региональных властей, семеро раненых находились на стационарном лечении, ещё шестеро получали медицинскую помощь амбулаторно.

Массированная атака произошла в ночь на 25 октября. По информации местных властей, удары пришлись по жилым кварталам Белгорода. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, административные здания, социальные и коммерческие объекты.

На местах происшествий продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Специалисты устраняют последствия ударов, закрывают повреждённые оконные проёмы и фиксируют причинённый ущерб.

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Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотников в пунктах временного размещения оказались 57 белгородцев. Тогда власти сообщали о двух погибших и 13 раненых. Также стало известно о повреждении 30 многоквартирных домов и 35 автомобилей.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и атаках беспилотников — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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