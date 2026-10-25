Охранник предприятия погиб при ракетном ударе ВСУ по Ельцу

Сотрудник охраны одного из предприятий погиб в городе Ельце Липецкой области. Жизнь мужчины оборвалась в результате ракетного удара, нанесенного ВСУ по местной промышленной зоне. Трагическую новость сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В момент вражеской атаки охранник нёс службу на дежурстве. Снаряд разорвался непосредственно на территории производственного объекта, шансов выжить у работника не оставалось — полученные ранения оказались смертельными.

В настоящее время на территории предприятия работают оперативные группы и экстренные службы Липецкой области. Специалисты устанавливают масштабы разрушений промышленной инфраструктуры и выясняют тип ракетного вооружения, примененного ВСУ при ударе по городу.