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Опубликовано 25 октября, 16:21

Охранник предприятия погиб при ракетном ударе ВСУ по Ельцу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgenii mitroshin

Сотрудник охраны одного из предприятий погиб в городе Ельце Липецкой области. Жизнь мужчины оборвалась в результате ракетного удара, нанесенного ВСУ по местной промышленной зоне. Трагическую новость сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В момент вражеской атаки охранник нёс службу на дежурстве. Снаряд разорвался непосредственно на территории производственного объекта, шансов выжить у работника не оставалось — полученные ранения оказались смертельными.

В настоящее время на территории предприятия работают оперативные группы и экстренные службы Липецкой области. Специалисты устанавливают масштабы разрушений промышленной инфраструктуры и выясняют тип ракетного вооружения, примененного ВСУ при ударе по городу.

Сотрудников предприятия в Ельце эвакуировали после удара ВСУ по промзоне
Сотрудников предприятия в Ельце эвакуировали после удара ВСУ по промзоне

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ на промышленную зону Ельца, по предварительным данным, пострадала женщина-фельдшер. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уточнил, что пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Оксана Попова
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