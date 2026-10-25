Сотрудников предприятия в Ельце эвакуировали после удара ВСУ по промзоне

Сотрудников предприятия в Ельце Липецкой области оперативно вывели в безопасное место после удара Вооружённых сил Украины по промышленной зоне города. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере «Макс».

«Сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы в безопасное место», — написал глава области.

Ранее Артамонов сообщил, что промышленная зона Ельца подверглась атаке ВСУ. На место происшествия прибыли оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий удара.

Губернатор также призвал жителей строго соблюдать меры безопасности при объявлении угрозы атаки. Он подчеркнул важность своевременного выполнения указаний экстренных служб.