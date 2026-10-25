Женщина-фельдшер пострадала при атаке ВСУ на промзону Ельца

Ранее Life.ru сообщал об ударе ВСУ по промышленной зоне Ельца. На место происшествия прибыли оперативные службы. А 22 октября в Липецке обезвредили боевую часть украинского беспилотника, упавшую на крышу городской поликлиники. Опасный предмет вывезли на специальный полигон для уничтожения. Во время атаки медучреждение было закрыто, поэтому никто из пациентов и сотрудников не пострадал.