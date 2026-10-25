Женщина-фельдшер пострадала при атаке ВСУ на промзону Ельца
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Женщина-фельдшер, по предварительным данным, пострадала в результате атаки ВСУ на промышленную зону Ельца Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём МАХ.
«Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь», — написал он.
Ранее Life.ru сообщал об ударе ВСУ по промышленной зоне Ельца. На место происшествия прибыли оперативные службы. А 22 октября в Липецке обезвредили боевую часть украинского беспилотника, упавшую на крышу городской поликлиники. Опасный предмет вывезли на специальный полигон для уничтожения. Во время атаки медучреждение было закрыто, поэтому никто из пациентов и сотрудников не пострадал.
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