После ночной атаки БПЛА ВСУ на Белгород 57 человек остаются в ПВР

В Белгороде 57 человек вынуждены временно жить в пунктах размещения после массированной ночной атаки беспилотников ВСУ. Их дома и квартиры получили повреждения. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии уточнили, что свободных мест в пунктах временного размещения достаточно. Ранее глава города Валентин Демидов сообщал о 53 жителях, решивших переехать в ПВР. Для их перевозки организовали автобусы, людям пообещали предоставить всё необходимое.

По последним данным губернатора Александра Шуваева, в результате налёта погибли два человека, ещё 13 получили ранения. Один из пострадавших скончался в больнице. Семеро раненых остаются на стационарном лечении, шестеро получают помощь амбулаторно.

Масштаб повреждений оказался значительным. По информации главы региона, от ударов пострадали 30 многоквартирных и четыре частных дома. Кроме того, повреждены 35 автомобилей, восемь коммерческих объектов, три социальных учреждения и три административных здания.

Городские службы приступили к устранению последствий атаки. Специалисты закрывают повреждённые оконные и другие проёмы, чтобы сохранить тепло в зданиях. Также предстоит зафиксировать ущерб и расчистить пострадавшие территории.

Ранее Life.ru рассказывал, что среди пострадавших при ночном налёте оказался сотрудник скорой помощи. Медики и экстренные службы работали в городе после ударов беспилотников.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают доказательства и выясняют, какие именно беспилотники использовались при атаке.