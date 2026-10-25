Число погибших при ночной атаке дронов на Белгород выросло до двух

Печальные известия поступили из Белгорода: число жертв массированной ночной атаки беспилотников ВСУ увеличилось до двух человек. Один из тяжелораненых местных жителей скончался в медицинском учреждении, несмотря на усилия врачей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

По уточнённым данным главы региона, в результате удара дронов погибли двое мужчин. Первоначально сообщалось о 14 пострадавших, однако с учётом трагического исхода в больнице число раненых на данный момент составляет 13 человек.

Сейчас семь пострадавших остаются под круглосуточным наблюдением медиков в стационарах больниц, еще шестерым белгородцам назначено амбулаторное лечение. Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от удара БПЛА.

Напомним, в ночь на 25 октября ВСУ атаковали Белгород. Есть погибшие и пострадавшие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Белгород в ночь на 25 октября. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.