Отбита атака 2 противокорабельных ракет «Нептун» и 617 дронов на объекты России
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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые противокорабельные ракеты большой дальности «Нептун» и 617 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что все перечисленные воздушные цели были перехвачены за последние 24 часа. Районы уничтожения ракет и беспилотников в опубликованных данных не уточняются.
Согласно статистике Минобороны, с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 273 040 беспилотников, 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.
В перечень также вошли 31 439 танков и других боевых бронированных машин, 1794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 830 артиллерийских орудий и миномётов, а также 75 823 единицы специальной военной автомобильной техники.
Утром 28 октября Life.ru сообщал о массированной ночной атаке 531 украинского беспилотника на 13 регионов России. Средства ПВО отражали налёт с 20:00 27 октября до 08:00 28 октября. Беспилотники перехватывали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, а также Московским регионом.