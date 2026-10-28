Отбита атака 2 противокорабельных ракет «Нептун» и 617 дронов на объекты России

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые противокорабельные ракеты большой дальности «Нептун» и 617 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что все перечисленные воздушные цели были перехвачены за последние 24 часа. Районы уничтожения ракет и беспилотников в опубликованных данных не уточняются.

Согласно статистике Минобороны, с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 273 040 беспилотников, 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.

В перечень также вошли 31 439 танков и других боевых бронированных машин, 1794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 830 артиллерийских орудий и миномётов, а также 75 823 единицы специальной военной автомобильной техники.