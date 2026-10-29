Число сбитых с начала суток на подлёте к Москве беспилотников выросло до 89

Средства ПВО Минобороны уничтожили ещё 15 беспилотников, летевших на Москву. С начала суток 29 октября общее число сбитых дронов достигло 89. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении 74 беспилотников с начала суток. После перехвата ещё 15 аппаратов общее количество выросло до 89. Новая атака на Москву началась вечером 28 октября. Тогда силы ПВО сбили на подлёте к столице 47 беспилотников. О последствиях на земле не сообщалось.