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Регион
Опубликовано 29 октября, 05:25

Число сбитых с начала суток на подлёте к Москве беспилотников выросло до 89

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Средства ПВО Минобороны уничтожили ещё 15 беспилотников, летевших на Москву. С начала суток 29 октября общее число сбитых дронов достигло 89. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил Собянин.

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Ранее Собянин сообщал об уничтожении 74 беспилотников с начала суток. После перехвата ещё 15 аппаратов общее количество выросло до 89. Новая атака на Москву началась вечером 28 октября. Тогда силы ПВО сбили на подлёте к столице 47 беспилотников. О последствиях на земле не сообщалось.

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Лия Мурадьян
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