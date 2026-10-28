Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 47

Число беспилотников, уничтоженных на подлёте к Москве вечером 28 октября, достигло 47. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили очередную волну атаки, сбив ещё 17 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

Ранее градоначальник последовательно информировал об уничтожении восьми, затем ещё 12 и 10 беспилотников, направлявшихся к Москве. Таким образом, за вечер поступили сообщения о четырёх группах сбитых воздушных целей.

Ранее Life.ru сообщал об открытии пункта временного размещения для жителей многоэтажного дома в Новомосковске Тульской области, повреждённого при атаке беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что здание пострадало в результате падения БПЛА. Кроме того, повреждения получили частные дома и инфраструктура прилегающей промышленной зоны. В город направили специалистов Роспотребнадзора и экологической лаборатории для обследования территории. В результате атаки один человек получил ранения.