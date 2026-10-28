В Новомосковске открыли ПВР для жильцов атакованной БПЛА многоэтажки

Для жителей многоквартирного дома в Новомосковске Тульской области развернули пункт временного размещения после атаки украинских беспилотников. Здание получило повреждения в результате падения БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В Новомосковске в результате падения беспилотника пострадал многоквартирный дом. Для жителей развернут пункт временного размещения», — написал глава области в мессенджере MAX.

Пункт организовали для жильцов повреждённой многоэтажки. Сколько человек смогут им воспользоваться и где именно он расположен, в приведённом сообщении не уточняется.