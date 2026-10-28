В Новомосковске открыли ПВР для жильцов атакованной БПЛА многоэтажки
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Для жителей многоквартирного дома в Новомосковске Тульской области развернули пункт временного размещения после атаки украинских беспилотников. Здание получило повреждения в результате падения БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В Новомосковске в результате падения беспилотника пострадал многоквартирный дом. Для жителей развернут пункт временного размещения», — написал глава области в мессенджере MAX.
Пункт организовали для жильцов повреждённой многоэтажки. Сколько человек смогут им воспользоваться и где именно он расположен, в приведённом сообщении не уточняется.
Утром 28 октября власти также сообщили о повреждениях частных домов и инфраструктуры прилегающей промышленной зоны. В город направили лаборатории регионального учреждения «Природа» и Роспотребнадзора для обследования территории. Позже стало известно, что в результате атаки на Тульскую область один человек получил ранения. Пострадавшего доставили в Новомосковскую городскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.