С полуночи ПВО сбила 74 летевших на Москву беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили с начала суток 29 октября уже 74 украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб осматривают места падения обломков.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву», — уточнил он.

После полуночи Собянин сообщал об уничтожении 24 БПЛА, а затем — ещё 15. Позже стало известно о перехвате ещё десяти беспилотников. Тем самым общее число сбитых дронов с начала суток достигло 74.