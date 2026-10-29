Силы ПВО сбили с начала суток 25 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».

После уничтожения беспилотников к местам падения обломков направили специалистов экстренных служб. Они занимаются обследованием территорий и ликвидацией возможных последствий атаки.

Напомним, новая атака на столицу началась вечером 28 октября, когда на подлёте к Москве военные сбили 47 дронов ВСУ. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось.