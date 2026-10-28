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Опубликовано 28 октября, 09:47

Дроны ВСУ достали дома и промзону под Тулой: стало известно о первом пострадавшем

Миляев: Один человек ранен при атаке БПЛА на Тульскую область

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Один человек получил ранения при массированной атаке украинских беспилотников на Тульскую область. Пострадавшего госпитализировали в Новомосковскую городскую больницу. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём канале в MAX.

«Есть пострадавший, он доставлен в Новомосковскую городскую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Ранее стало известно, что обломки беспилотников повредили многоквартирные и частные дома, а также инфраструктуру промышленной зоны в Новомосковске. На местах падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы. Для оценки возможных последствий в город направили специалистов регионального учреждения «Природа» и управления Роспотребнадзора. Власти организовали обследование пострадавших территорий.

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Андрей Бражников
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