Дроны ВСУ достали дома и промзону под Тулой: стало известно о первом пострадавшем

Один человек получил ранения при массированной атаке украинских беспилотников на Тульскую область. Пострадавшего госпитализировали в Новомосковскую городскую больницу. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём канале в MAX.

«Есть пострадавший, он доставлен в Новомосковскую городскую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.