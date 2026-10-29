613 угроз с неба: Москва пережила одну из крупнейших атак ВСУ за 2026 год
Атака 613 беспилотников ВСУ на Москву стала одной из крупнейших за 2026 год
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Московский регион подвергся одной из наиболее масштабных атак украинских беспилотников с начала 2026 года. За вечер и ночь в сторону столицы направлялись 613 дронов, из которых 231 уничтожили на ближних подступах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Массированный налёт продолжался с 20:30 28 октября до 07:00 следующего дня. По словам градоначальника, основную часть воздушных целей российские средства противовоздушной обороны перехватили ещё на дальних рубежах.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах, 231 беспилотник уничтожен на подлёте к Москве», — сообщил Собянин в мессенджере Max.
Крупнейшая попытка атаки на столичный регион произошла в ночь на 20 сентября. Тогда российские военные уничтожили свыше 1,6 тысячи беспилотников, включая 450 аппаратов непосредственно на подступах к Москве. Ещё один масштабный налёт зафиксировали 22 октября. В направлении столицы летели 630 дронов, из которых 163 сбили вблизи города. В августе сообщалось об атаке 600 БПЛА, а в начале сентября — 548 воздушных целей. В октябре также отмечались несколько крупных попыток ударов. Так, в ночь на 14 октября в сторону Московского региона направлялись 493 беспилотника, а сутками ранее — 417.