613 угроз с неба: Москва пережила одну из крупнейших атак ВСУ за 2026 год

Московский регион подвергся одной из наиболее масштабных атак украинских беспилотников с начала 2026 года. За вечер и ночь в сторону столицы направлялись 613 дронов, из которых 231 уничтожили на ближних подступах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Массированный налёт продолжался с 20:30 28 октября до 07:00 следующего дня. По словам градоначальника, основную часть воздушных целей российские средства противовоздушной обороны перехватили ещё на дальних рубежах.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах, 231 беспилотник уничтожен на подлёте к Москве», — сообщил Собянин в мессенджере Max.