Сирены воют в Перми: Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ на Прикамье

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Пермский край. В регионе объявили беспилотную опасность, а в Перми включили сирены для оповещения населения.

О работе ПВО сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края в своём канале в мессенджере MAX. По данным ведомства, к реагированию на воздушную угрозу подключены оперативные службы.

«Силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА над Пермским краем. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении министерства.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Прикамье 29 октября в 08:47 по местному времени (06:47 мск). Кроме того, в районе посёлка Зюкайка начал действовать режим «Ковёр» радиусом 150 километров. О введении ограничений сообщает региональное управление МЧС. В Перми и других населённых пунктах края слышны сирены. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

25 октября украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Пермском крае, в результате чего пострадали пять сотрудников. Троих рабочих госпитализировали, одному оказали амбулаторную помощь, ещё один отказался от медицинского вмешательства. По данным региональных властей, тогда средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 11 дронов.