После атаки 20 дронов в Прикамье повреждены квартиры в двух городах и промышленный объект

В Пермском крае силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 20 беспилотников. В результате атаки повреждены окна в жилых домах Березников и Соликамска, а также один промышленный объект. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По словам главы Прикамья, незначительные повреждения получили окна двух квартир в многоквартирных домах. Махонин поручил руководителям обеих территорий оперативно устранить последствия атаки.

Кроме того, небольшие повреждения зафиксированы на одном из промышленных объектов. Его название и характер ущерба губернатор не уточнил.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Специалисты обследуют территории и занимаются ликвидацией последствий налёта.

При этом в Пермском крае продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов, поскольку они могут представлять угрозу жизни и здоровью. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо звонить по номеру 112.

Ранее Life.ru сообщал о начале отражения атаки беспилотников в Пермском крае утром 23 октября. Тогда региональное министерство территориальной безопасности предупредило о работе ПВО, однако информация о количестве сбитых дронов и последствиях налёта ещё не поступала.