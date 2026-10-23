После атаки 20 дронов в Прикамье повреждены квартиры в двух городах и промышленный объект
Махонин: Над Пермским краем сбили 20 БПЛА, повреждены квартиры и промобъект
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В Пермском крае силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 20 беспилотников. В результате атаки повреждены окна в жилых домах Березников и Соликамска, а также один промышленный объект. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По словам главы Прикамья, незначительные повреждения получили окна двух квартир в многоквартирных домах. Махонин поручил руководителям обеих территорий оперативно устранить последствия атаки.
Кроме того, небольшие повреждения зафиксированы на одном из промышленных объектов. Его название и характер ущерба губернатор не уточнил.
На местах падения обломков работают оперативные службы. Специалисты обследуют территории и занимаются ликвидацией последствий налёта.
При этом в Пермском крае продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов, поскольку они могут представлять угрозу жизни и здоровью. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо звонить по номеру 112.
Ранее Life.ru сообщал о начале отражения атаки беспилотников в Пермском крае утром 23 октября. Тогда региональное министерство территориальной безопасности предупредило о работе ПВО, однако информация о количестве сбитых дронов и последствиях налёта ещё не поступала.
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