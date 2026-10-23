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Регион
Опубликовано 23 октября, 12:09

После атаки 20 дронов в Прикамье повреждены квартиры в двух городах и промышленный объект

Махонин: Над Пермским краем сбили 20 БПЛА, повреждены квартиры и промобъект

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

В Пермском крае силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 20 беспилотников. В результате атаки повреждены окна в жилых домах Березников и Соликамска, а также один промышленный объект. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По словам главы Прикамья, незначительные повреждения получили окна двух квартир в многоквартирных домах. Махонин поручил руководителям обеих территорий оперативно устранить последствия атаки.

Кроме того, небольшие повреждения зафиксированы на одном из промышленных объектов. Его название и характер ущерба губернатор не уточнил.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Специалисты обследуют территории и занимаются ликвидацией последствий налёта.

При этом в Пермском крае продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых дронов, поскольку они могут представлять угрозу жизни и здоровью. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо звонить по номеру 112.

В Нижегородской области при атаке 19 дронов пострадали три человека, часть школ перевели на дистант
В Нижегородской области при атаке 19 дронов пострадали три человека, часть школ перевели на дистант

Ранее Life.ru сообщал о начале отражения атаки беспилотников в Пермском крае утром 23 октября. Тогда региональное министерство территориальной безопасности предупредило о работе ПВО, однако информация о количестве сбитых дронов и последствиях налёта ещё не поступала.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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