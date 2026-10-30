За ночь над Тульской областью сбили 21 украинский беспилотник
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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник ВСУ за минувшую ночь над Тульской областью. При этом в регионе продолжает действовать предупреждение о ракетной и беспилотной опасности, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
«За прошедшую ночь подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен 21 украинский беспилотник», — написал глава региона.
Ранее Life.ru рассказывал, что силы ПВО отразили очередную атаку на Москву, уничтожив ещё 25 украинских беспилотников. Всего с начала суток 30 октября на подлёте к Москве сбили 62 БПЛА.