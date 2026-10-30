За ночь над Тульской областью сбили 21 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник ВСУ за минувшую ночь над Тульской областью. При этом в регионе продолжает действовать предупреждение о ракетной и беспилотной опасности, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.