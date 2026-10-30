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Регион
Опубликовано 30 октября, 07:19

За ночь над Тульской областью сбили 21 украинский беспилотник

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник ВСУ за минувшую ночь над Тульской областью. При этом в регионе продолжает действовать предупреждение о ракетной и беспилотной опасности, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

«За прошедшую ночь подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен 21 украинский беспилотник», — написал глава региона.

Российские военные отразили атаку 40 беспилотников ВСУ на пять регионов
Российские военные отразили атаку 40 беспилотников ВСУ на пять регионов

Ранее Life.ru рассказывал, что силы ПВО отразили очередную атаку на Москву, уничтожив ещё 25 украинских беспилотников. Всего с начала суток 30 октября на подлёте к Москве сбили 62 БПЛА.

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Александр Блинов
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