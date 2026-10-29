Российские военные отразили атаку 40 беспилотников ВСУ на пять регионов
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 40 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Атаку отражали 29 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщило Минобороны России.
«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных средств», — указали в ведомстве.
По данным Минобороны, беспилотники перехватили над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над Пермским краем.
Ранее ведомство сообщило об уничтожении за сутки двух украинских дальнобойных управляемых ракет «Нептун» над Россией. Также удалось сбить и перехватить 617 беспилотников самолётного типа.
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