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Регион
Опубликовано 29 октября, 21:47

Российские военные отразили атаку 40 беспилотников ВСУ на пять регионов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 40 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Атаку отражали 29 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных средств», — указали в ведомстве.

По данным Минобороны, беспилотники перехватили над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над Пермским краем.

Добычей ПВО России за сутки стали 1425 дронов ВСУ самолётного типа
Добычей ПВО России за сутки стали 1425 дронов ВСУ самолётного типа

Ранее ведомство сообщило об уничтожении за сутки двух украинских дальнобойных управляемых ракет «Нептун» над Россией. Также удалось сбить и перехватить 617 беспилотников самолётного типа.

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Лия Мурадьян
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