Минобороны РФ сообщило о перехвате двух ракет «Нептун» и 617 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 617 беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Одновременно российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах Вооружённых сил Украины.

В число целей также вошли склады боеприпасов, предприятия по производству беспилотников и площадки для их хранения. Кроме того, российская сторона сообщила о поражении пунктов временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Всего удары затронули объекты в 142 районах.

Ранее минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие уничтожили чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire, которую ВСУ применяли в зоне спецоперации, — по данным ведомства, установку поразили бойцы Южной группировки войск. Помимо «Вампира», российские военные, согласно сводке, уничтожили восемь боевых бронированных машин, 41 автомобиль и одно артиллерийское орудие противника.