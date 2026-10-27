Российские военнослужащие уничтожили чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire, которую ВСУ применяли в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, установку поразили бойцы Южной группировки войск.

Помимо «Вампира», российские военные, согласно сводке, уничтожили восемь боевых бронированных машин, 41 автомобиль и одно артиллерийское орудие противника.

Чешская РСЗО получила известность в России в том числе из-за её применения украинскими войсками для ударов по приграничным территориям. Ранее Life.ru сообщал о перехвате 11 реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью. Тогда, по данным Минобороны, российские средства ПВО уничтожили их в воздухе.

Сама Vampire представляет собой модернизированный вариант чехословацкой системы RM-70, созданной на основе советского «Града». Установка оснащена 40 направляющими для реактивных снарядов калибра 122 миллиметра.

Ранее Life.ru рассказывал, что бойцы Южной группировки войск уничтожили редкий итальянский бронетранспортёр Puma в Донецкой Народной Республике. По информации Минобороны РФ, бронемашину поразили в ходе боевых действий 21 октября. В тот же день ведомство сообщило о ликвидации американского БТР М113 силами группировки «Центр». Вместе с ним российские военнослужащие, согласно сводке, уничтожили ещё шесть бронированных машин и 11 автомобилей ВСУ.