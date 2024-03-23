В Белгородской области уничтожили 11 снарядов РСЗО RM-70 Vampire

Утром 23 марта в Белгородской области сбили более десяти снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, сообщили в Минобороны РФ. Очередная попытка атаковать Россию была предпринята Киевом около 07:00 мск.

Напомним, утром 23 марта ВСУ также в очередной раз попытались атаковать российскую территорию с помощью беспилотников. Всего было сбито 12 дронов, в том числе пять в Белгородской области.