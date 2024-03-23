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23 марта, 06:21

В Белгородской области уничтожили 11 снарядов РСЗО RM-70 Vampire

РСЗО RM-70 на вооружении ВС Азербайджана. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

РСЗО RM-70 на вооружении ВС Азербайджана. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Утром 23 марта в Белгородской области сбили более десяти снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, сообщили в Минобороны РФ. Очередная попытка атаковать Россию была предпринята Киевом около 07:00 мск.

"Дежурными средствами ПВО 11 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

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Напомним, утром 23 марта ВСУ также в очередной раз попытались атаковать российскую территорию с помощью беспилотников. Всего было сбито 12 дронов, в том числе пять в Белгородской области.

Матвей Константинов
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