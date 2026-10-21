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Опубликовано 21 октября, 14:14

«Алюминиевый гроб на колёсах»: Российские бойцы уничтожили американский БТР М113

Российские военные уничтожили американский БТР М113 в зоне СВО

Обложка © Wikipedia / Spc. Tyler Kingsbury

Обложка © Wikipedia / Spc. Tyler Kingsbury

Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО американский бронетранспортёр М113, получивший прозвище «алюминиевый гроб на колёсах» из-за слабой защиты экипажа. Машину поразили подразделения группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, помимо американского БТР, украинские войска потеряли ещё шесть боевых бронированных машин и 11 автомобилей. Также российские военные поразили два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Российский БТР в дуэли не оставил шансов американскому М113
Российский БТР в дуэли не оставил шансов американскому М113

Ранее Life.ru рассказывал, как российские военные использовали трофейные американские БТР М113 и БМП Bradley при освобождении Гришино в ДНР. В апреле 2026 года бойцы 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады воспользовались захваченными машинами, чтобы незаметно приблизиться к позициям ВСУ. Под прикрытием дождя и тумана штурмовая группа въехала в населённый пункт, где противник принял бронетехнику за свою. Это позволило десанту быстро высадиться и занять два дома. В ходе дальнейших боёв российские военнослужащие обнаружили подземный опорный пункт протяжённостью около 100 метров, где сдались в плен двое украинских солдат. После этого штурмовики перекрыли подземные ходы, которые использовались для перемещения между позициями.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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