По данным ведомства, помимо американского БТР, украинские войска потеряли ещё шесть боевых бронированных машин и 11 автомобилей. Также российские военные поразили два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее Life.ru рассказывал, как российские военные использовали трофейные американские БТР М113 и БМП Bradley при освобождении Гришино в ДНР. В апреле 2026 года бойцы 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады воспользовались захваченными машинами, чтобы незаметно приблизиться к позициям ВСУ. Под прикрытием дождя и тумана штурмовая группа въехала в населённый пункт, где противник принял бронетехнику за свою. Это позволило десанту быстро высадиться и занять два дома. В ходе дальнейших боёв российские военнослужащие обнаружили подземный опорный пункт протяжённостью около 100 метров, где сдались в плен двое украинских солдат. После этого штурмовики перекрыли подземные ходы, которые использовались для перемещения между позициями.