В России запатентовали переносную РСЗО со съёмными пусковыми контейнерами

Специалисты завода имени В. А. Дегтярёва запатентовали лёгкую переносную реактивную систему залпового огня (РСЗО), оснащённую съёмными транспортно-пусковыми контейнерами. Новая конструкция призвана снизить воздействие отдачи на устойчивость установки и сократить паузы между пусками ракет. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с патентной документацией.

Разработка представляет собой пусковую установку на треноге со сменным модулем, рассчитанным на несколько реактивных снарядов. Ракеты размещаются в отдельных контейнерах, которые крепятся к рамам с независимыми компенсирующими пружинами.

Как следует из описания изобретения, пружинные механизмы должны ослаблять опрокидывающее воздействие, возникающее при запуске ракет. Такое решение позволит повысить устойчивость конструкции и уменьшить интервалы между выстрелами.

Ракеты запускаются последовательно, а управление установкой осуществляется с помощью пульта. Съёмные контейнеры предусмотрены самой конструкцией системы.

В опубликованном описании не уточняется, когда разработка может поступить в производство или будет ли принята на вооружение.

Ранее Life.ru рассказывал о другом изобретении завода имени Дегтярёва — мобильном пулемёте, рассчитанном на стрельбу в различных положениях. Конструкция предусматривает регулируемый приклад и дополнительные приспособления, призванные сделать оружие удобнее для стрелка.