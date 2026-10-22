В России запатентовали переносную РСЗО со съёмными пусковыми контейнерами
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Специалисты завода имени В. А. Дегтярёва запатентовали лёгкую переносную реактивную систему залпового огня (РСЗО), оснащённую съёмными транспортно-пусковыми контейнерами. Новая конструкция призвана снизить воздействие отдачи на устойчивость установки и сократить паузы между пусками ракет. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с патентной документацией.
Разработка представляет собой пусковую установку на треноге со сменным модулем, рассчитанным на несколько реактивных снарядов. Ракеты размещаются в отдельных контейнерах, которые крепятся к рамам с независимыми компенсирующими пружинами.
Как следует из описания изобретения, пружинные механизмы должны ослаблять опрокидывающее воздействие, возникающее при запуске ракет. Такое решение позволит повысить устойчивость конструкции и уменьшить интервалы между выстрелами.
Ракеты запускаются последовательно, а управление установкой осуществляется с помощью пульта. Съёмные контейнеры предусмотрены самой конструкцией системы.
В опубликованном описании не уточняется, когда разработка может поступить в производство или будет ли принята на вооружение.
Ранее Life.ru рассказывал о другом изобретении завода имени Дегтярёва — мобильном пулемёте, рассчитанном на стрельбу в различных положениях. Конструкция предусматривает регулируемый приклад и дополнительные приспособления, призванные сделать оружие удобнее для стрелка.
Больше новостей о новых российских разработках и вооружении — в разделе «Военная техника» на Life.ru.