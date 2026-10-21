Разгоняется до 320 км/ч и не боится РЭБ: В России показали новый дрон-перехватчик «Кащей»

В России впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», способный развивать скорость до 320 км/ч и автономно работать с использованием искусственного интеллекта даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Новинку показали на Международной выставке «Сфера безопасности» в Москве, сообщил ТАСС учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов.

По словам разработчика, беспилотник предназначен для перехвата воздушных целей, движущихся со скоростью до 220 км/ч. Аппарат выпускается в пяти- и семидюймовых модификациях, каждая из которых может использоваться как днём, так и ночью.

«В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы», — рассказал Алмазов.

Заявленная максимальная высота полёта устройства достигает четырёх километров. При движении на предельной скорости дрон способен находиться в воздухе до восьми минут. Семидюймовую версию также можно оснастить боевой частью массой 400 граммов.

Как отметил представитель компании, разработка уже нашла практическое применение. По его словам, «Кащей» используют некоторые частные охранные предприятия и крупные компании нефтеперерабатывающей отрасли для защиты своих объектов от беспилотников.

Публичная премьера аппарата состоялась на выставке «Сфера безопасности: системы, технологии, решения», которая проходит с 21 по 23 октября в павильоне № 20 на ВДНХ. На площадке представлены разработки для охраны инфраструктуры и противодействия современным угрозам.