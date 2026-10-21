Похож на «Ланцет», но с бензиновым мотором: На Украине заметили новый российский дрон

В зоне СВО заметили ранее неизвестный российский беспилотник, внешне напоминающий барражирующий боеприпас «Ланцет». Однако в отличие от него новый аппарат, предположительно, оснащён бензиновым двигателем. Об этом сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов в своём Telegram-канале.

Представитель Украины опубликовал фотографии беспилотника, обратив внимание на его необычную конструкцию. Он отметил сходство аппарата с российским «Ланцетом», однако признал, что точные характеристики новой разработки пока неизвестны.

«На фронтах замечен новый беспилотник противника. По форме напоминает «Ланцет», но имеет бензиновый двигатель. Ждём трофеев для изучения. Пишите», — сообщил Бескрестнов.

Судя по опубликованным снимкам, беспилотник получил характерные X-образные крылья и хвостовое оперение. В задней части корпуса расположен толкающий воздушный винт. Аналогичная аэродинамическая схема используется в российском барражирующем боеприпасе «Изделие 51» семейства «Ланцет».

Главное предполагаемое отличие нового аппарата заключается в силовой установке. Если «Ланцеты» оснащаются электродвигателями, то замеченный беспилотник, по оценке Бескрестнова, использует двигатель внутреннего сгорания. Такой тип мотора при соответствующей конструкции может обеспечивать большую продолжительность и дальность полёта.

Ранее Life.ru сообщал, что российские «Ланцеты» получили новую камуфляжную окраску. На опубликованных тогда кадрах был показан аппарат «Изделие 51» с характерными X-образными крыльями. Изменения затронули внешний вид беспилотника, сохранившего узнаваемую конструкцию.