«Ланцеты» сменили внешний вид: Дроны-камикадзе заметили в новом камуфляже

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» получили штатную камуфляжную окраску. На новые кадры с беспилотником обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На изображении показан аппарат «Изделие 51» с характерным X-образным крылом. Корпус дрона окрашен в камуфляжную схему с чёрными, зелёными и коричневыми пятнами. Такая расцветка может использоваться для снижения заметности беспилотника при нахождении на земле или подготовке к запуску. При этом точные характеристики новой окраски официально не раскрывались.

«Ланцет» входит в состав разведывательно-ударного комплекса и предназначен для поражения наземной техники, оборудования и других объектов. Беспилотник оснащён электродвигателем, запускается с компактной установки и способен развивать скорость более 90 километров в час.

По данным LostArmour, с начала специальной военной операции было применено более 5 тысяч таких аппаратов. Среди поражённых целей, по данным ресурса, указываются артиллерийские установки, самоходные орудия и бронетехника.

Ранее сообщалось, что новые российские беспилотники движутся настолько быстро, что украинской стороне приходится поднимать в воздух боевую авиацию для их перехвата. Речь идёт об аппаратах «Герань-4» и «Герань-5». Они способны разгоняться до 400 километров в час. Из-за высокой скорости обычных средств перехвата не хватает.