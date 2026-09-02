Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 19:01

«Ланцеты» сменили внешний вид: Дроны-камикадзе заметили в новом камуфляже

Российские дроны «Ланцет» получили новую камуфляжную окраску

Российские дроны-камикадзе «Ланцет». Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Российские дроны-камикадзе «Ланцет». Обложка © Telegram / Военный Осведомитель

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» получили штатную камуфляжную окраску. На новые кадры с беспилотником обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На изображении показан аппарат «Изделие 51» с характерным X-образным крылом. Корпус дрона окрашен в камуфляжную схему с чёрными, зелёными и коричневыми пятнами. Такая расцветка может использоваться для снижения заметности беспилотника при нахождении на земле или подготовке к запуску. При этом точные характеристики новой окраски официально не раскрывались.

«Ланцет» входит в состав разведывательно-ударного комплекса и предназначен для поражения наземной техники, оборудования и других объектов. Беспилотник оснащён электродвигателем, запускается с компактной установки и способен развивать скорость более 90 километров в час.

По данным LostArmour, с начала специальной военной операции было применено более 5 тысяч таких аппаратов. Среди поражённых целей, по данным ресурса, указываются артиллерийские установки, самоходные орудия и бронетехника.

Военный эксперт назвал главные преимущества ударного беспилотника «Герань-5»
Военный эксперт назвал главные преимущества ударного беспилотника «Герань-5»

Ранее сообщалось, что новые российские беспилотники движутся настолько быстро, что украинской стороне приходится поднимать в воздух боевую авиацию для их перехвата. Речь идёт об аппаратах «Герань-4» и «Герань-5». Они способны разгоняться до 400 километров в час. Из-за высокой скорости обычных средств перехвата не хватает.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar