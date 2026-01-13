Военный эксперт назвал главные преимущества ударного беспилотника «Герань-5»

Появление новой версии российского ударного БПЛА «Герань-5» в зоне СВО стало предметом дискуссий экспертов. О возможных характеристиках и тактической логике этой системы в материале для 360.ru высказался военный эксперт Николай Цыгикало.

Специалист отметил, что точные цифровые характеристики любого нового оружия часто остаются областью домыслов. По его мнению, важно понимать не числа, а саму логику разработки: дрон, вероятно, существует, даже если носит иное обозначение. Его ключевая задача — эффективная доставка боевой части, сравнимой с авиабомбой ФАБ-100.

Главным недостатком предыдущих «медленных» дронов была уязвимость для ПВО, так как их легко сбивать пушечным огнём или простыми ракетами. Как пояснил эксперт, для решения этой проблемы в новой версии резко повысили скорость — почти втрое. Это достигается за счёт аэродинамического фюзеляжа, небольших крыльев и турбореактивного двигателя, что значительно повышает шансы на прорыв к цели.

«Для простоты поддержания скорости ей уменьшили лобовое сопротивление, сделав обычный вытянутый фюзеляж и небольшие крылья. Для этого же оснастили турбореактивными двигателем, эффективнее работающим на более высоких дозвуковых скоростях», — отметил собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские дроны «Герань» теперь имеют специальный инфракрасный прожектор, который помогает им «ослеплять» вражеские беспилотники. Они установлены по бокам дрона и направлены назад для эффективных ночных атак.