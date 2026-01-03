Российские «Герани» получили прожекторы для ослепления дронов ВСУ

Российские ударные БПЛА серии «Герань» проходят модернизацию: их оснащают специальными инфракрасными прожекторами. По информации «Российской газеты», эта мера направлена на противодействие украинским FPV-дронам.

Мощные инфракрасные прожекторы, установленные по бокам дрона, направлены назад, так как «Герани» чаще всего действуют ночью.

В темноте БПЛА-перехватчики Вооружённых сил Украины используют тепловизор для поиска целей, привлекая их самая горячая часть дрона — двигатель, расположенный в хвостовой части. Мощная вспышка инфракрасного излучения выполняет две функции: она нарушает наведение зенитного дрона и может вывести из строя его датчики.